Гол Наместникова не спас "Тампу" в гостях у "Аризоны"

"Аризона" победила "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Койотс" Мартин Ганзал, набравший 3 (1+2) очка. Его партнер по команде Александр Бурмистров отметился результативной передачей. В составе "Лайтнинг" шайбу забросил Владислав Наместников, а его соотечественник Никита Нестеров сделал голевой пас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Тампа-Бэй" – 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)

Голы: Ридер – 9 (Врбата, Экман-Ларссон), 8:05 – 1:0. Врбата – 11 (Ганзал, Ридер), 10:19 – 2:0. Пакетт – 4 (Дюмон, Бурнивал), 18:39 – 2:1. Стоун – 1 (бол., Ганзал, Врбата), 34:56 – 3:1. Фишер – 1 (Макгинн, БУРМИСТРОВ), 36:25 – 4:1. Ганзал – 10 (Врбата, Ридер), 39:44 – 5:1. НАМЕСТНИКОВ – 6 (Филппула, Палат), 49:45 – 5:2. Палат – 10 (бол., Джонсон, НЕСТЕРОВ), 54:18 – 5:3.

Вратари: Смит – Бишоп (ВАСИЛЕВСКИЙ, 40:00, 57:33 – 59:16).

Штраф: 20 – 6.

Броски: 23 (8+9+6) – 48 (11+13+24).

Наши: Бурмистров (12:21/0/-1) – Кучеров (20:58/6/-2), Наместников (13:01/4/+1), Нестеров (15:17/2/-3).

Глендейл. Gila River Arena.