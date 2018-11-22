Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Далласом"

"Питтсбург" на своем льду обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Автором победной шайбы стал российский нападающий Евгений Малкин. "Пингвинз" прервал четырехматчевую серию поражений.

Примечателен тот факт, что Малкин реализовал большинство после того, как удаление заработал российский нападающий "Старз" Александр Радулов.

В середине второго периода российский вратарь "Даллас" Антон Худобин​ был заменен на Ландон Боу. За почти 29 игровых минут россиянин пропустил 5 шайб и сделал 11 сэйвов.