Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Далласом"

"Питтсбург" на своем льду обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Автором победной шайбы стал российский нападающий Евгений Малкин. "Пингвинз" прервал четырехматчевую серию поражений.
Примечателен тот факт, что Малкин реализовал большинство после того, как удаление заработал российский нападающий "Старз" Александр Радулов.
В середине второго периода российский вратарь "Даллас" Антон Худобин был заменен на Ландон Боу. За почти 29 игровых минут россиянин пропустил 5 шайб и сделал 11 сэйвов.
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