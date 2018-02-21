Гол и передача Голдобина не помогли "Ванкуверу" обыграть "Колорадо"

"Ванкувер" в овертайме проиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:5. Решающую шайбу забросил Натан Маккиннон, который также отметился тремя результативными передачами. Защитник "Эвеланш" Тайсон Бэрри набрал 5 (1+4) очков, поучаствовав во всех голевых атаках команды.
Российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин отметился шайбой и голевой передачей. Теперь на его счету в этом сезоне 6 (3+3) очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" – "Колорадо" – 4:5 ОТ (0:0, 4:3, 0:1, 0:1)
Голы: Арчибальд – 1 (Саттер, Эрикссон), 20:34 – 1:0. Жост – 7 (бол., Бэрри, Маккиннон), 30:46 – 1:1. ГОЛДОБИН – 3 (бол., Пулио, Берчи), 33:01 – 2:1. Саттер – 5 (ГОЛДОБИН), 33:52 – 3:1. Хорват – 16 (Бозер), 35:42 – 4:1. Рантанен – 19 (бол., Бэрри, Маккиннон), 37:57 – 4:2. Ландескуг – 20 (бол., Маккиннон, Бэрри), 39:23 – 4:3. Бэрри – 6 (бол., Рантанен, Ландескуг), 56:59 – 4:4. Маккиннон – 25 (бол., Бэрри, Рантанен), 63:36 – 4:5.
Вратари: Нильссон – ВАРЛАМОВ.
Штраф: 12 – 6.
Броски: 28 (9+10+4+5) – 34 (12+10+10+2).
Наши: Голдобин (12:48/1/1) – Задоров (21:35/1/-2), Якупов (07:29/2/0).
21 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.
gibson
Читатель, в школу бы тебе обратно, это ни разу не арифметическая прогрессия:-)
13:47
Читатель.
Народ, а вы заметили, что игроки Колорадо набирали очки строго по арифметической прогрессии: Жост - 1+0; Ландеског - 1+1; Рантанен - 1+2; Маккинон - 1+3; Бэрри - 1+4? Забавно )
12:55
sergeiemarov
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12:31
bezik
У Колорадо вылетело 2 заща, причем ДЖонсон их лучший деф.
11:18
ростовский свин
вернулся маккинон и вновь его связка с рантаненом была бесподобна -у одного 4 у другова 3 очка -колорадо попрежнему в игре - и верю что попадут в плов вместо сент луиса или минесоты
10:47
Vasek
bezik, смотрел чуть-чуть Задоров и Варли старательно гробили Колорадлу. Варли конечно дефв подставили (не только Задорный, но и Немет например), а вот Голдобин старалсо! Жаль не он стал топчегом вместо Бозера. Яка не видел.
10:30
bezik
Неожиданный заголовок. Несмотря на передачу и гол Голдобина Колорадо Варламова, Задорова и Якупова победило Ванкувер в овертайме. О как надо
10:27