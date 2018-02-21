Гол и передача Голдобина не помогли "Ванкуверу" обыграть "Колорадо"

"Ванкувер" в овертайме проиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:5. Решающую шайбу забросил Натан Маккиннон, который также отметился тремя результативными передачами. Защитник "Эвеланш" Тайсон Бэрри набрал 5 (1+4) очков, поучаствовав во всех голевых атаках команды.

Российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин отметился шайбой и голевой передачей. Теперь на его счету в этом сезоне 6 (3+3) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Колорадо" – 4:5 ОТ (0:0, 4:3, 0:1, 0:1)

Голы: Арчибальд – 1 (Саттер, Эрикссон), 20:34 – 1:0. Жост – 7 (бол., Бэрри, Маккиннон), 30:46 – 1:1. ГОЛДОБИН – 3 (бол., Пулио, Берчи), 33:01 – 2:1. Саттер – 5 (ГОЛДОБИН), 33:52 – 3:1. Хорват – 16 (Бозер), 35:42 – 4:1. Рантанен – 19 (бол., Бэрри, Маккиннон), 37:57 – 4:2. Ландескуг – 20 (бол., Маккиннон, Бэрри), 39:23 – 4:3. Бэрри – 6 (бол., Рантанен, Ландескуг), 56:59 – 4:4. Маккиннон – 25 (бол., Бэрри, Рантанен), 63:36 – 4:5.

Вратари: Нильссон – ВАРЛАМОВ.

Штраф: 12 – 6.

Броски: 28 (9+10+4+5) – 34 (12+10+10+2).

Наши: Голдобин (12:48/1/1) – Задоров (21:35/1/-2), Якупов (07:29/2/0).

21 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.