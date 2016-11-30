Гол Григоренко не спас "Колорадо" в игре с "Нэшвиллом", Задоров и Тютин набрали по очку

"Нэшвилл" нанес поражение "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Предаторз" Райан Джохансен, набравший 2 (1+1) очка. В составе "Эвеланш" по результативной передаче сделали защитники Федор Тютин и Никита Задоров, а нападающий Михаил Григоренко забил гол.

В параллельной встрече "Торонто" победил "Эдмонтон". Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Нэшвилл" – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Фишер – 5 (Уотсон, Битетто), 14:52 – 0:1. Рантанен – 3 (Р. Бурк, ТЮТИН), 15:58 – 1:1. Арвидссон – 7 (Суббан, Джохансен), 20:07 – 1:2. Фиала – 3 (Йоси, Рибейро), 23:04 – 1:3. Р. Бурк – 8 (ЗАДОРОВ, Рантанен), 36:25 – 2:3. Джохансен – 5, 40:34 – 2:4. Уотсон – 1 (Йоси, Годро), 42:42 – 2:5. ГРИГОРЕНКО – 3 (Бэрри, Дюшен), 44:01 – 3:5.

Вратари: Пикар (58:05) – Ринне.

Штраф: 9 – 7.

Броски: 40 (15+10+15) – 33 (14+11+8).

Наши: Григоренко, Задоров, Тютин – -

Денвер. Pepsi Center.

"Эдмонтон" – "Торонто" – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Голы: Мэттьюс – 10 (Нюландер, ЗАЙЦЕВ), 5:45 – 0:1. ван Римсдайк – 10 (Бозак, Марнер), 22:49 – 0:2. Секера – 3 (Расселл, Макдэвид), 24:50 – 1:2. Кадри – 10 (Комаров), 26:00 – 1:3. Хаймэн – 3, 37:58 – 1:4. Макдэвид – 11 (Лучич), 43:58 – 2:4.

Вратари: Тальбо (Густавссон, 40:00, 59:00) – Андерсен.

Штраф: 12 – 16.

Броски: 30 (12+10+8) – 23 (7+7+9).

Наши: – – Зайцев (23:40/3/0), Сошников (13:44/3/0).

Эдмонтон. Rogers Place.