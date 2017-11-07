Гол Бучневича принес "Рейнджерc" победу над "Коламбусом". Видео

"Рейнджерс" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Победный гол в этой встрече на счету нападающего Павла Бучневича. Также россиянин за 17 минут 44 секунды записал на свой счет результативную передачу. После этой всречи на счету форварда 12 (6+6) очков.

В составе "Блю Джэкетс" гол забил Артемий Панарин, который отыграл 17 минут 49 секунд. Тем самым он прервал свою серию из 10 матчей без заброшенных шайб. Голкипер Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Коламбус" - 5:3 (0:0, 1:2, 4:1)

Голы: ПАНАРИН - 2 (Веренски, Джонс), 20:38 - 0:1. Андерсон - 6 (Мюррей), 24:24 - 0:2. Грабнер - 6 (Миллер, Холден), 32:41 - 1:2. Шаттенкирк - 5 (бол., Цуккарелло-Осен, Зибанежад), 45:10 - 2:2. Бьоркстранд - 5 (Дубински, Дженнер), 48:01 - 2:3. Крайдер - 5 (бол., БУЧНЕВИЧ, Зибанежад), 49:40 - 3:3. БУЧНЕВИЧ - 6 (бол., Зибанежад, Шаттенкирк), 51:27 - 4:3. Грабнер - 7 (п.в., Фаст, Макдона), 59:11 - 5:3.

Вратари: Лундквист - БОБРОВСКИЙ (58:24 - 59:11).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 25 (10+7+8) - 25 (4+10+11).

Наши: Бучневич (17:44/2/-1) - Панарин (17:49/3/0).

7 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.