Генменеджер "Оттавы" – об обмене с "Питтсбургом": "Мы получили лучшего молодого вратаря в мире"

Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион остался доволен итогами трехстороннего обмена с "Питтсбургом" и "Вегасом". Напомним, что "Сенаторы" отдали "Пингвинам" форварда Дерика Брассара, получив взамен права на молодого шведского голкипера Филипа Густафссона.

– Наш клуб получил очень перспективного вратаря, да еще и выбор в первом раунде драфта, – цитирует сайт НХЛ Дориона. – Мы считаем Густафссона – лучшим молодым вратарем в мире на данный момент. Он очень талантливый, и при своем возрасте играет в шведском чемпионате, был лучшим на молодежном чемпионате мира. Коул – крепкий ветеран, с большим опытом и победой в двух Кубках Стэнли.

Обмен дня: "Питтсбург" получил Брассара благодаря "Вегасу"