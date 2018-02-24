16:20 24 февраля | Хоккей — НХЛ

Генменеджер "Оттавы" – об обмене с "Питтсбургом": "Мы получили лучшего молодого вратаря в мире"

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Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион остался доволен итогами трехстороннего обмена с "Питтсбургом" и "Вегасом". Напомним, что "Сенаторы" отдали "Пингвинам" форварда Дерика Брассара, получив взамен права на молодого шведского голкипера Филипа Густафссона.

– Наш клуб получил очень перспективного вратаря, да еще и выбор в первом раунде драфта, – цитирует сайт НХЛ Дориона. – Мы считаем Густафссона – лучшим молодым вратарем в мире на данный момент. Он очень талантливый, и при своем возрасте играет в шведском чемпионате, был лучшим на молодежном чемпионате мира. Коул – крепкий ветеран, с большим опытом и победой в двух Кубках Стэнли.

Обмен дня: "Питтсбург" получил Брассара благодаря "Вегасу"

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

Значит у Оттавы теперь лучший молодой вратарь мира - это интересно))

20:11 24 февраля

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