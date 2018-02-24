Обмен дня: "Питтсбург" получил Брассара благодаря "Вегасу"

"Питтсбург", "Оттава" и "Вегас" совершили обмен, сообщает официальный сайт НХЛ. "Сенаторы" все-таки смогли отдать нападающего Дерика Брассара в "Пингвинз", однако – транзитом через новичка лиги "Вегас", который удержит 40 процентов от 5-миллионного контракта хоккеиста.
"Оттава" на этом обмене получила выборы в первом раунде драфта-2018 и третьем – в 2019, голкипера Филипа Густафссона и защитника Яна Коула. "Вегас" за свою помощь от "Питтсбурга" получил нападающего Райана Ривза и выбор в четвертом раунде-2018. Помимо Брассара, в состав "Пингвинов" перешли нападающие Винсент Данн ("Оттава") и Тобиас Линдберг ("Голден Найтс"), а также выбор в третьем раунде драфта-2018.
В этом сезоне Брассар набрал 30 (14+16) очков в 52 встречах регулярного чемпионата НХЛ, на счету Ривза – 8 (4+4) очков в 58 играх и показатель полезности "-9".
Adios Amigos R...
Кто последнюю игру Пинов смотрел, подскажите, Астон-Риз на самом деле сейчас в четвёртом звене играет, как показывает Дейли Фейс и почему его убрали от Кросби, вернув к тому лесоруба Саймона, ведь вроде хорошо у них с 3аком получалось? И, кстати, почему Астон-Риз при голе Малкина был на площадке тогда? Блуждает? Чисто для фентази надо, хочу его прикупить по дешману...
16:11
Werewolf
ВеликийПашаБуре Райана Ривза жалко.______Согласен. Хоть особо и не выделялся, но картины не портил. Да и играл симпатично. Но Морду начистить там Олексяк может, а Малыч тоже пободаться любитель )))
15:13
Werewolf
Firestarter66 Ривза брали для того что бы он лидеров берёг, а вместо этого Ривз начал забивать))) Не нужен он Питтам. Раст и Шири не показывают той игры которую они показывали в прошлом сезоне, так что доплаты им не видать. Брассар скорее всего будет во втором звене, в первом Малкин, а Кросби как в прошлом году в третьем.____Во как. А как ты определил что Сид в третьем звене был? Выходил первым на вбрасывание в начале матча, игровое время больше всех форвардов в команде, играл против первых звеньев соперника почти всегда. Сейчас ладно, часто Малыч матч начинает. И вдруг третье звено ))))
15:11
Firestarter66
Ривза брали для того что бы он лидеров берёг, а вместо этого Ривз начал забивать))) Не нужен он Питтам. Раст и Шири не показывают той игры которую они показывали в прошлом сезоне, так что доплаты им не видать. Брассар скорее всего будет во втором звене, в первом Малкин, а Кросби как в прошлом году в третьем.
14:48
Марио66
fifa_guru, да не надо ни в какой "отпуск" уходить. Сейчас наоборот с каждой игрой нужно "накатывать" всё больше и больше. На пик формы не к первой игре плэй-офф выходят, а намного раньше - середина-конец февраля. Это нормальный срок, чтобы сохранить его на ближайшие 3,5 месяца.
14:07
fifa_guru
Арт Росс или кубок? Если Малкин с Кросби не уйдут в отпуск в марте третьего кубка не видать
13:34
maks55555
Ждем еще каких-нибудь значимых обменов.
13:33
maks55555
Посмотрим, что это даст, но сейчас Питтсбург выглядит одним из фаворитов, если смогут сохранить форму к плей-офф.
13:19
Идриси
Коллега Easycure, все верно. Добавлю, что прибавки и Хорнквист может попросить. А уж Раст наверняка захочет получать не меньше, чем Шери (чем он, собственно, хуже?). И еще у нескольких человек в этом сезоне заканчиваются контракты новичков. Если в этом году потолок лишь слегка придушил "Питтсбург", то в следующем уже начнет душить по-настоящему. Поэтому все и поставили на кон - на третий Кубок. Логично.
13:11
Easycure
Ривз вроде хорошо влился в команду. Коул нравился. надежный и очень много блокировал. Единственное что у них контракты заканчивались и могли попросить прибавку, а денег нет. 30 пик тож жаль. Но надеюсь эти вложения окупятся.
12:55
ВеликийПашаБуре
Райана Ривза жалко.
12:46
fireman32
Стоило ли оно того?
12:36
Adios Amigos R...
З.Ы. Чем ответит Изя?
12:34
Adios Amigos R...
Круто, чё. Иметь в тиме третьим центром Брассара - это реальная наглость:%))
12:32
Easycure
не много? или все ставим на 3 чашку?)
12:20