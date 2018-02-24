Обмен дня: "Питтсбург" получил Брассара благодаря "Вегасу"

"Питтсбург", "Оттава" и "Вегас" совершили обмен, сообщает официальный сайт НХЛ. "Сенаторы" все-таки смогли отдать нападающего Дерика Брассара в "Пингвинз", однако – транзитом через новичка лиги "Вегас", который удержит 40 процентов от 5-миллионного контракта хоккеиста.

"Оттава" на этом обмене получила выборы в первом раунде драфта-2018 и третьем – в 2019, голкипера Филипа Густафссона и защитника Яна Коула. "Вегас" за свою помощь от "Питтсбурга" получил нападающего Райана Ривза и выбор в четвертом раунде-2018. Помимо Брассара, в состав "Пингвинов" перешли нападающие Винсент Данн ("Оттава") и Тобиас Линдберг ("Голден Найтс"), а также выбор в третьем раунде драфта-2018.

В этом сезоне Брассар набрал 30 (14+16) очков в 52 встречах регулярного чемпионата НХЛ, на счету Ривза – 8 (4+4) очков в 58 играх и показатель полезности "-9".