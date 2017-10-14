Гецлаф пропустит матч против "Колорадо" из-за травмы

Капитан "Анахайма" Райан Гецлаф пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" из-за травмы, сообщает официальный Твиттер "Уток". Напомним, что встреча состоится сегодня в 4.00 утра по московскому времени.
Отмечается, что у нападающего повреждение нижней части тела и вернется в строй он в ближайшие дни. В этом сезоне Гецлаф провел две встречи, в которых отметился двумя голевыми передачами.
INJURY: #NHLDucks captain Ryan Getzlaf will miss tonight's game with a lower-body injury. He's day-to-day. pic.twitter.com/bu6sSpWEqH– Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 14 октября 2017 г.
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