Гецлаф пропустит матч против "Колорадо" из-за травмы

Капитан "Анахайма" Райан Гецлаф пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" из-за травмы, сообщает официальный Твиттер "Уток". Напомним, что встреча состоится сегодня в 4.00 утра по московскому времени.

Отмечается, что у нападающего повреждение нижней части тела и вернется в строй он в ближайшие дни. В этом сезоне Гецлаф провел две встречи, в которых отметился двумя голевыми передачами.