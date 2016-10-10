Габриэль Ландеског: "Григоренко добьется многого, если продолжит в том же духе"

Капитан "Колорадо" Габриэль Ландеског высоко оценил игру нападающего Михаила Григоренко. По его словам, 22-летний форвард сумеет добиться успеха, если продолжит действовать с присущим ему отношением к делу.

- В его игре заметна уверенность, что важно для любого хоккеиста в любом возрасте, - приводит пресс-служба "Эвеланш" слова Ландескога. - На это можно было обратить внимание на тренировках и на предсезонных матчах. Он старается, обостряет игру, опасно бросает по воротам. Он добьется многого, если не сбавит обороты.