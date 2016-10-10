09:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Габриэль Ландеског: "Григоренко добьется многого, если продолжит в том же духе"

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Капитан "Колорадо" Габриэль Ландеског высоко оценил игру нападающего Михаила Григоренко. По его словам, 22-летний форвард сумеет добиться успеха, если продолжит действовать с присущим ему отношением к делу.  

- В его игре заметна уверенность, что важно для любого хоккеиста в любом возрасте, - приводит пресс-служба "Эвеланш" слова Ландескога. - На это можно было обратить внимание на тренировках и на предсезонных матчах. Он старается, обостряет игру, опасно бросает по воротам. Он добьется многого, если не сбавит обороты.

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