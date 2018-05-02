Францоуз стал игроком "Колорадо"

Чешский вратарь Павел Францоуз подписал контракт с "Колорадо", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт расчитан на один год. 27-летний вратарь последние три сезона выступал за "Трактор" в КХЛ. Также он выступал в чемпионате Чехии за "Литвинов", "Оцеларжи" и "Пльзень".

В прошлом сезоне Францоуз провел 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и пропустил 59 шайб. В 12 играх плей-офф он пропустил 22 шайбы.