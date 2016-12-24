"Флорида" проведет специальное мероприятие в честь Яромира Ягра

"Флорида" в день матча против "Нэшвилла" 6 января проведет на своей домашней арене "Вечер Яромира Ягра", сообщает пресс-служба НХЛ. Мероприятие состоится в честь того, что 44-летний чешский форвард вышел на второе место по результативности за всю историю лиги, опередив Марка Мессье. Первые десять тысяч болельщиков, пришедших на игру, получат в подарок памятную майку, а продажа билетов на матч будет построена вокруг 1888 очков Ягра и его 68-го номера.

- "Флорида" очень гордится тем, что Яромир сумел занять второе место по набранным очкам, – отметил президент клуба по хоккейным операциям Дэйл Тэллон. – Его уровень профессионализма, отношение к делу, любовь к хоккею беспрецедентны.