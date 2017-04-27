"Филадельфия" подтвердила заключение контракта с Воробьевым

"Филадельфия" на своем официальном сайте подтвердила заключение контракта с нападающим Михаилом Воробьевым. С 20-летним хоккеистом-россиянином подписан трехлетний контракт новичка.

Напомним, что с 2015 года Воробьев выступал за "Салават Юлаев". В минувшем сезоне Воробьев провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. В активе хоккеиста также пять игр в плей-офф и семь матчей на молодежном чемпионате мира, в которых он отдал 10 голевых передач.

Россиянин был задрафтован "Флайерз" в 2015 году в четвертом раунде под общим 104-м номером.