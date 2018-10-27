Джон Купер: "Василевский всегда стоит горой"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вегасом" (3:2) оценил игру российского вратаря Андрея Василевского. Голкипер отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

​– Надо отдать "Вегасу" должное, они прилично на нас насели, но наш вратарь был на месте. Это большая победа на сложном выезде. Василевский не просто так был номинирован на "Везина Трофи" в прошлом году. Когда мы позволяем сопернику прорывы, он всегда стоит горой", – приводит слова главного тренера официальный сайт НХЛ.