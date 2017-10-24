Джон Купер: "Сергачеву нужно научиться играть в НХЛ"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер выразил восхищение российским защитником Михаилом Сергачевым. На счету 19-летнего россиянина в этом сезоне 8 (3+5) очков в 9 матчах.

- У него хорошие габариты, он крепок физически, хорошо видит поле, умеет бросать, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера. - Ему надо научиться играть в НХЛ. Не получится просто попасть в состав команды НХЛ, заиграть на этой позиции и сразу же получить приз Норриса. Надо сыграть 200 или 300 матчей, чтобы почувствовать НХЛ. Но его прогресс вдохновляет. Нас радует его игра.