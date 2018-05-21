Джон Купер: "Решающие матчи вызывают к жизни все самое лучшее в игроках"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер накануне шестого матча финальной серии Восточной конференции против "Вашингтона" отметил, что в решающие моменты игроки мобилизуют все силы. После пяти встреч "Молнии" ведут в серии 3-2.

- Нет никаких сомнений в том, что нам хочется это сделать (пройти дальше. – Прим. "СЭ"). С "Нью-Джерси"" и "Бостоном" мы сделали это дома. Сейчас нам предстоит игра в гостях, - цитирует официальный сайт НХЛ Купера. - Но мы, конечно, бывали в таких ситуациях и раньше. План на матч? Забить больше, чем они за 60 минут. Если серьезно, то нам потребуется дать ответ экстренному хоккею в их исполнении. Решающие матчи вызывают к жизни все самое лучшее в игроках. Нас ждал успех в те моменты, когда мы вели в счете в серии. Когда это происходит, давление переходит на плечи соперника.

Шестой матч серии пройдет 22 мая и начнется в 3.00 по московскому времени.