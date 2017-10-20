Джон Купер: "Последние два матча Сергачев провел особенно сильно"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Коламбусом" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру защитника Михаила Сергачева, который забросил все две шайбы в этой встречи. Эти голы стали для 19-летнего россиянина дебютными в лиге.

– Сергачев действительно добился больших успехов всего за восемь игр сезона, – цитирует официальный сайт "Тампы" Купера. – Последние два матча были особенно сильными в его исполнении. Сейчас он зарабатывает себе игровое время. Он еще учится, но вы уже можете видеть, что он умеет прямо сейчас. У него есть бросок.

Сергачев забросил первую шайбу в НХЛ - Бобровскому. Видео //

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