Две голевые передачи Радулова помогли "Далласу" обыграть "Детройт"

"Даллас" на выезде переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это вторая подряд победа для "Старз".

Российский нападающий гостей Александр Радулов отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету в этом сезоне 42 (17+25) ока в 46 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Даллас" - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Дэйли - 3 (Бертуцци, Атанасиу), 0:44 - 1:0. Факса - 11 (Линделл, Клингберг), 2:48 - 1:1. Спецца - 6 (бол., Клингберг, РАДУЛОВ), 8:55 - 1:2. Атанасиу - 10 (Бертуцци, Крунвалль), 31:43 - 2:2. Спецца - 7 (бол., РАДУЛОВ, Бенн), 34:08 - 2:3. Ганзал - 4 (Эли, Джонс), 49:13 - 2:4.

Вратари: Ховард (55:09) - Бишоп.

Штраф: 11 - 11.

Броски: 15 (6+4+5) - 26 (10+13+3).

Наши: - - Радулов (19:02/0/-1).

17 января. Детройт. Little Caesars Arena.