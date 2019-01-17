Два очка Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Бостон"

"Филадельфия" обыграла "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это вторая подряд победа "Флайерз" и второе кряду поражение "Брюинз".

Российский нападающий "Филадельфии" Иван Проворов отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Бостон" - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Голы: Пастрняк - 27 (бол., Краг, Маршан), 4:39 - 0:1. Цегларик - 1 (Дебраск, Крейчи), 9:12 - 0:2. Линдблум - 5 (Жиру, Проворов), 12:44 - 1:2. Кутюрье - 17 (Ворачек, Санхейм), 25:32 - 2:2. Кутюрье - 18 (бол., Симмондс, Жиру), 26:47 - 3:2. Кутюрье - 19 (Линдблум, Проворов), 55:53 - 4:2. Цегларик - 2 (Маршан, Краг), 58:54 - 4:3.

Вратари: Харт - Галак (58:01 - 58:18, 58:37 - 58:54, 59:05 - 59:44).

Штраф: 21 - 6.

Броски: 19 (7+7+5) - 42 (12+17+13).

Наши: Проворов (25.23/0/+1) - -.

17 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.