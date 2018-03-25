Дубль Макдэвида принес "Эдмонтону" победу над "Лос-Анджелесом"

"Эдмонтон" на своем льду обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это третья подряд победа "Ойлерз".

В составе хозяев голевой передачей отметился российский нападающий Антон Слепышев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Оберг - 4, 0:45 - 1:0. Макдэвид - 37 (Рэтти, Ларссон), 15:32 - 2:0. Маззин - 8 (Пирсон, Картер), 16:00 - 2:1. Макдэвид - 38 (СЛЕПЫШЕВ, Секера), 24:08 - 3:1. Картер - 9 (Ридер, Пирсон), 26:19 - 3:2.

Вратари: Тэлбот - Куик (58:46).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 27 (11+7+9) - 29 (9+16+4).

Наши: Слепышев (7:58/1/1)- -.

25 марта. Эдмонтон. Rogers Place.