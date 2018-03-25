Дубль Макдэвида принес "Эдмонтону" победу над "Лос-Анджелесом"

"Эдмонтон" на своем льду обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это третья подряд победа "Ойлерз".
В составе хозяев голевой передачей отметился российский нападающий Антон Слепышев отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Оберг - 4, 0:45 - 1:0. Макдэвид - 37 (Рэтти, Ларссон), 15:32 - 2:0. Маззин - 8 (Пирсон, Картер), 16:00 - 2:1. Макдэвид - 38 (СЛЕПЫШЕВ, Секера), 24:08 - 3:1. Картер - 9 (Ридер, Пирсон), 26:19 - 3:2.
Вратари: Тэлбот - Куик (58:46).
Штраф: 2 - 4.
Броски: 27 (11+7+9) - 29 (9+16+4).
Наши: Слепышев (7:58/1/1)- -.
25 марта. Эдмонтон. Rogers Place.
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ростовский свин
нелюблю когда канадцев при прочих равных возвышают,но в данном случае арт будет абсолютно заслуженным,во первых уровень команд и партнеров -здесь даже маккинон имеет преимущество :рантанен играл в этом сезоне как топчик -больше очка за матч,у макдэвида таких партнеров не было,плюс голы в равных составах макдэвид имеет огромное преимущество перед преследователями,еще и 3 гола в меньшинстве забил; кучерову,малкину, маккинону в меньшей степени ,очень помогали убойные спецбригады поверплея-)
08:54
Vasek
S, ваша с Гибсоном эмоциональная реакция больше удивила, ну ладно твоя, Гибсон персофан Никиты, ему можно.)) кмк, было очевидно, что набравший форму МакДи в лишенном турнирных задач клубе прокачается по очкам до Арт Росса. Грил об этом с того дня, как стало понятно, что Нефть позорно лишилась шансов на ПО. Стратегию клуба понять можно - позорной Нефти нужно продавать абонементы на след.сезон, желательно с надбавкой, вот и работают, а у Тампы яма. Может плановая, не знаю
08:46
Весёлый©
- Коннор, скажите, как далеко ваша команда собирается продвинуться по сетке плей-офф? - No comment.
08:38
fifa_guru
ростовский свин Ови по-джентльменски решил дождаться финна))) из 19 шайб (Айлы+Монреаль) - 0 забитых и это при том, что каждая пятая шайба ВК его
08:36
ростовский свин
сувершилось то ,что ожидалось уже вторую неделю....там попутно овечкин не забивает айлам и монреалю в верховых матчах -шайбы 3 обязан был отгрузить за эти 3 игры, с тревогой ждем как решиться судьба мориса, а то если уплывут все личные награды -будем говорить о небойцовских русских,которые не могут собраться и взять свое.
08:25
Sправедливый
Vasek ...Забейте на АртРосс, шампунь из Кубка Стэнли слаще. Игра в ПО престижнее... Ну и Кучерову наука - на пик формы не в ноябре выходить нужно ------------------------ Это ты сейчас нам рассказываешь? Не туда ты зашёл. ))) Или не к тем обратился. Иди вон на ветку "ВК", "не идиоту" всё это объясни. )))
08:20
Vasek
даж не секондарями МакДи обошел Куча, голами, но все равно не то))) Забейте на АртРосс, шампунь из Кубка Стэнли слаще. Игра в ПО престижнее. Ну и Кучерову наука - на пик формы не в ноябре выходить нужно
08:08
fifa_guru
Прогноз по Арт Россу оправдывается. Гонка гонкой, но короли важнейшую игру проиграли. причем было куча времени отыграться, но нет... а вот утки должны завтра приделать нефть. Примечательно, что у Уток и Королей будут одинаковые соперники и матч между собой.
08:03
Sправедливый
gibson, Согласен. Уж больно легко Коннор протыкал (именно это слово больше подходит, а не бросок) Куика. Но там и полевые "постарались". Зачем Дион Фанёв (во втором случае) так сыграл, не понятно совсем, вбрось тупо шайбу в зону по борту, партнёры то меняться поехали, нет ведь, поехал "Родину спасать"... А в первом голе Сам Копитар упустил самого опасного игрока. Как!? ... И ведь матч то был важен (да они сейчас все у них важные) именно "королям". Глупости, короче, не свойственные обычно им, совершили. Жаль.
07:55
gibson
Кучеров упустил лидерство в гонке бомбардиров впервые с 15 декабря. Честно говоря, Куик какие-то дешевые голы пропустил от Макди, крайне неудачно сыграл оба раза.
07:41