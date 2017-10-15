Дубль Хоффмана помог "Оттаве" крупно обыграть "Эдмонтон"

"Оттава" крупно обыграла "Эдмонтон" (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Ойлерз" не знают побед уже три встречи кряду, в то время как "Сенаторы" продлили серию до трех игр.

В составе победителей дубль оформил Майк Хоффман, по шайбе забросили Кайл Террис, Зак Смит, Дерик Брассар и Крис Уайдмэн. В составе "Ойлерз" единственный гол на счету защитника Адама Ларссона.

Нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на льду 10 минут, за которые провел два силовых приема и заработал показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Оттава" – 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)