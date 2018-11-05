Дмитрий Куликов: "Когда во Флориду приехал, мне сразу там понравилось. Лучше, чем в Липецке"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов в интервью "СЭ" рассказал, какое место в Амрике считает своим домом. Также игрок отметил, что на все надо смотреть с позитивом.

– Многие едут туда с уверенностью, что выйдут на драфт, заиграют. И достаточно талантливые парни, много которых сгинуло. Оказались не готовы к другой культуре, менталитету?

– Может быть. Я могу по себе судить, когда уезжал, у меня не было никаких негативных мыслей, что что-то может не получиться или будет не так. Закрыл глаза на все минусы – что далеко от дома, что не говорю по-английски… Когда относишься с позитивом, то и к тебе больше внимания и относятся лучше. Как-то удачно попал, и команда была хорошая, где сразу стали много доверять, и тренер хороший, и коллектив. Все сложилось в тот сезон просто отлично.

– Через сколько почувствовали себя в Америке комфортно?

– Когда во Флориду приехал, мне сразу там понравилось. Лучше, чем в Липецке.

– Где лучше играть в хоккей, где всегда тепло, или где зима по полгода? Флорида и Виннипег – чуть ли не на разных полюсах.

– Из одного экстрима в другой. В хоккей лучше играть там, где команда побеждает. А жить лучше там, где тепло. Но когда команда хорошая, играешь и выигрываешь, везде приятно. В прошлом году в Виннипеге вообще супер было.

– Каково это – жить в Виннипеге после Флориды? Илья Брызгаловговорил, что никогда не поедет в Виннипег, потому что там слишком холодно после Аризоны.

– Мне нормально. Я никогда особо не брезговал жить в местах, где холодно. Мне наоборот даже нравится, когда снег, мороз. Там уже несколько раз снег выпадал, но таял.

– Какое место сейчас можете назвать своим домом?

– Флориду.

– На родину летом ездите?

– В последнем сезоне не был, потому что делал операцию. А так, да, каждое лето где-то на месяц приезжаю. (Игорь Еронко)

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