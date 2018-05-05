"Даллас" возглавил тренер денверского университета

Новым главным тренером "Далласа" стал Джим Монтгомери, сообщает пресс-служба клуба. Ранее 48-летний специалист в течение 5 лет работал с командой денверского университета. На посту наставника "Старз" он сменил Кена Хичкока, который завершил карьеру и стал консультантом.
Стоит отметить, что Монтгомери стал только четвертым тренером, который перебрался в НХЛ из колледжа.
Only 4 coaches have made the leap from college to the NHL. Monty joins Flyers coach Dave Hakstol as the only two to do so in the past 36 years. pic.twitter.com/48Rt1IESb9– Dallas Stars (@DallasStars) 4 мая 2018 г.
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