"Даллас" возглавил тренер денверского университета

Новым главным тренером "Далласа" стал Джим Монтгомери, сообщает пресс-служба клуба. Ранее 48-летний специалист в течение 5 лет работал с командой денверского университета. На посту наставника "Старз" он сменил Кена Хичкока, который завершил карьеру и стал консультантом.

Стоит отметить, что Монтгомери стал только четвертым тренером, который перебрался в НХЛ из колледжа.