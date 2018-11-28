Бучневич - о критике главного тренера: "С его стороны нет неприязни, он хочет, чтобы я играл правильно"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич в интервью "СЭ" прокомментировал слова тренера Дэвида Куинна, который не раз критиковал российского хоккеиста. Он считает, что форвард должен играть лучше.

– Вы действительно такой мягкий, как говорит тренер?

– Да он не так немного сказал. Одно требовать борьбы, битвы от игрока, который весит за сто килограмм и совершенно другое, когда такая комплекция, как у меня. Я просто играю в другой хоккей.

– В мягкий.

– Нет. Но тренер справедливо требовал от меня определённых вещей. Например, чтобы я не бросал своего игрока, шел с ним до конца, не выключался.

– Мы-то как раз слышали определение про мягкость. Но я видел вас жестким и грубым, как в КХЛ, так и в прошлом сезоне в НХЛ. Смотреть на это весело, но, по большому счету, пользы от этого никакой.

– Да никто от меня драк не требуют. Просто каждый хоккеист в нашей команде должен выполнять определенные вещи. Не может быть такого, чтобы кто-то был только атакующим и не помогал в обороне. Это нормальные требования, я их понимаю и разделяю.

– То есть в чем-то тренер прав?

– Конечно, прав. Я же не спорил. Меня посадили на игру, было время подумать. Да и потом у нас же было с ним индивидуальное общение. С его стороны нет неприязни ко мне, он хочет, чтобы я играл правильно.

– Вы когда-нибудь сидели два матча в запасе по решению тренера?

– Такого не было. История веселит тем, что во второй игре я должен был принять участие. Утром был в составе, а уже перед раскаткой меня убрали в запас. Но я все равно выходил на лед на разминку. Странное состояние, конечно. Уродом себя чувствуешь.

– Как это – смотреть игру с трибуны?

– Иногда думаешь, да вот бы я сейчас играл, то сделал то-то и то-то, а ты едешь не туда. Но это быстро уходит. С трибуны-то мы все Гретцки.

"Чувствуешь себя уродом". Российский форвард "Рейнджерс" – о требованиях НХЛ