06:13 | Хоккей — НХЛ

"Бостон" без Худобина обыграл "Оттаву"

1

"Бостон" одолел "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин остался в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Бостон" - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Шабо - 4 (Фанеф), 12:00 - 1:0. Хейнен - 11 (бол., Пастрняк, Бержерон), 31:35 - 1:1. Шаллер - 6 (мен., Бержерон), 41:58 - 1:2. Дзингел - 14 (бол., Дюшен, Фанеф), 42:18 - 2:2. Дебраск - 11 (Спунер, Миллер), 48:41 - 2:3.

Вратари: Кондон (58:53) - Раск.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 23 (7+9+7) - 44 (20+10+14).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Весёлый©

Отряд не заметил потери Крыса. Хотя, жаль, он был на ходу, могла получиться интересная погоня бомбардиров.

07:26