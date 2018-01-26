"Бостон" без Худобина обыграл "Оттаву"

"Бостон" одолел "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин остался в запасе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" - "Бостон" - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Шабо - 4 (Фанеф), 12:00 - 1:0. Хейнен - 11 (бол., Пастрняк, Бержерон), 31:35 - 1:1. Шаллер - 6 (мен., Бержерон), 41:58 - 1:2. Дзингел - 14 (бол., Дюшен, Фанеф), 42:18 - 2:2. Дебраск - 11 (Спунер, Миллер), 48:41 - 2:3.
Вратари: Кондон (58:53) - Раск.
Штраф: 2 - 8.
Броски: 23 (7+9+7) - 44 (20+10+14).
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