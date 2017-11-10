Борющийся с раком Бойл забросил первую шайбу за "Нью-Джерси" в сезоне

Нападающий "Нью-Джерси" Брайан Бойл забросил первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (2:3 ОТ). Это также его первый гол в составе "Дэвилз". Хоккеист был признан первой звездой встречи.

Напомним, ранее у 32-летнего Бойла было выявлено раковое заболевание – хронический миелоидный лейкоз. Заболевание игрока находилось на ранних стадиях, поэтому лечение было произведено с помощью медикаментов.