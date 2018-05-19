Блэйк Уилер: "Флери делал экстраординарные сэйвы"

Капитан "Виннипега" Блэйк Уилер после поражения от "Вегаса" (2:3) в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли отметил, что его команда должна была выигрывать встречу. Счет в серии стал 3-1 в пользу "Голден Найтс".

- Мы побеждаем в таких матчах в девяти случаях из десяти. Сегодня был как раз десятый случай, - приводит пресс-служба НХЛ слова Уилера. - Наша команда проделала хорошую работу, создала много голевых моментов. Но их голкипер (Марк-Андре Флери. - Прим. "СЭ") снова делал экстраординарные сэйвы. Очень классный игрок. Это был его матч.



Флери отразил 36 из 38 бросков в матче.