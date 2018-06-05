Баррит Тротц: "У нас есть возможность сотворить нечто особенное"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы в четвертом матче финала НХЛ против "Вегаса" (6:2, счет в серии 3-1) отметил, что его команде осталось сделать последний, самый сложный шаг.

- У нас есть возможность сотворить нечто особенное, но нас ждет самая сложная игра, потому что с другой стороны находится очень хорошая команда, очень гордый соперник, который великолепно играет на своем льду, - приводит AP слова Тротца. - Впрочем, мы не боимся этого. "Вашингтон" уже доказал, что хорошо умеет играть на выезде, теперь мы собираемся поехать в Вегас и приложить все усилия для победы.

Пятый матч серии пройдет 8 июня.