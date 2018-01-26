"Баффало" на выезде обыграл "Ванкувер", Антипин отметился передачей

"Баффало" на выезде обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал Сэм Райнхарт, которому ассистировал Виктор Антипин.

Для "Сэйбрз", который занимает последнее место в Восточной конференции, эта победа стала четвертой подряд. "Кэнакс", в свою очередь, потерпел четвертое поражение в пяти последних играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" - "Баффало Сэйбрз" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Райнхарт - 10 (Уилсон, АНТИПИН), 4:27 - 0:1. Баптист - 1 (Пульо, Родригес), 32:49 - 0:2. Окпосо - 9 (бол., Сканделла, Ристолайнен), 56:37 - 0:3. Ларссон - 3 (мен., п.в.), 57:40 - 0:4.

Вратари: Маркстрем (56:45 - 57:40) - Ленер.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 30 (9+9+12) - 26 (12+8+6).

Наши: - - Антипин (18:09/0/1).

26 января. Ванкувер. Rogers Arena.