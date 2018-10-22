Артемий Панарин: "Поддерживаю поведение Хабиба после победы над Конором"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин - о поединке Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгегора и о потасовке после боя.

- Смотрели бой Хабиба и Конора?

– Да, конечно. Смотрели у Бобровского, очень понравилось, поздравляю Хабиба – красава! Очень рады были, переживали, кричали – американцы-соседи, наверное, были в шоке немножко, потому что мы просто орали. Я не мог уснуть, у нас тренировка была на следующее утро, а я ходил и говорил Алисе (девушка Панарина Алиса Знарок – Прим. "СЭ"): "Ну нет, ну ты видела, как он ему челюсть чуть не свернул?". Хабиб – красавец, он показал молодежи, которая смотрела поединок, пример достойного поведения, как должно быть …

– До боя?

– До боя, да и после. Все бы не прочувствовали этот дух, если бы он победил Конора и сказал просто: "Ну, я выиграл".

– То есть, вы поддерживаете, что он прыгнул в зал?

– Да, поддерживаю. Пусть все и говорят, что это смазало впечатление, что ему не вручили чемпионский пояс. А смысл? Его бы только освистали. Что не понравилось – судья в клетке был чистый бизнесмен. Макгрегор столько правил нарушил, а арбитр стоял и смотрел – это смешно выглядело. Возвращаясь к примеру молодежи – Конор делает деньги, но все молодые ребята, школьники на него смотрят и начинают себя так же вести, как он. Это неправильно. Конор – хорошая машина для бизнеса для UFC, но красавец – Хабиб. Хорошо для Макгрегора, что судья там был – а то бы Хабиб не отпустил свой "замок". (Артем Веневцев)

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