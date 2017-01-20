"Аризона" отправила Дюклера в АХЛ из-за плохой статистики

"Аризона" отправила в АХЛ молодого проспекта форварда Энтони Дюклера, сообщает сайт клуба. В текущем сезоне 21-летний хоккеист не радует тренерский штаб своей результативностью и набрал 9 (3+6) баллов в 41 встрече. По ходу регулярного чемпионата у Дюклера была безголевая серия в 21 игру. В минувшем сезоне канадец заработал 44 (20+24) очка.

– Энтони хороший игрок, – цитирует сайт "Аризоны" генменеджера Джона Чайку. – К сожалению, в этом сезоне он сделал все возможное. Мы думаем, что сейчас хороший момент, чтобы дать ему отдохнуть и поиграть в АХЛ. Посмотрим, как он проявит себя там и подумаем о возвращении.