Антти Ниеми: "Моих спасений "Питтсбурга" оказалось мало"

Вратарь "Питтсбурга" Антти Ниеми отметил, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (1:7) его команда плохо провела первый период. "Пингвинз" пропустил на второй минуте, а перед первым перерывом счет стал 0:3.

– Тяжело пропускать снова перед самым перерывом, – цитирует официальный сайт НХЛ Ниеми. – Но лично я чувствовал себя хорошо. Думаю, мне удалось несколько раз спасти команду, однако этого было мало.