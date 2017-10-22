Антти Ниеми: "Моих спасений "Питтсбурга" оказалось мало"

Вратарь "Питтсбурга" Антти Ниеми отметил, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (1:7) его команда плохо провела первый период. "Пингвинз" пропустил на второй минуте, а перед первым перерывом счет стал 0:3.
– Тяжело пропускать снова перед самым перерывом, – цитирует официальный сайт НХЛ Ниеми. – Но лично я чувствовал себя хорошо. Думаю, мне удалось несколько раз спасти команду, однако этого было мало.
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