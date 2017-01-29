Александр Овечкин: "Играть под руководством Гретцки - мечта"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после мастер-шоу в преддверии Матча звезд НХЛ-2017 заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать вместе с легендой мирового хоккея Уэйном Гретцки. Гретцки сменил Джона Тортореллу во главе команды Столичного дивизиона.

– Сегодня было весело, – приводит пресс-служба "Вашингтона" слова Овечкина. – Конечно, хотелось бы принять участие в большем количестве конкурсов.

Уэйном Гретцки будет тренером команды Столичного дивизиона в Матче звезд? Да, он мне говорил об этом вчера. С нетерпением жду. Никогда не задумывался об этом. Играть под руководством Гретцки – мечта.