09:17 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Играть под руководством Гретцки - мечта"

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после мастер-шоу в преддверии Матча звезд НХЛ-2017 заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать вместе с легендой мирового хоккея Уэйном Гретцки. Гретцки сменил Джона Тортореллу во главе команды Столичного дивизиона.

– Сегодня было весело, – приводит пресс-служба "Вашингтона" слова Овечкина. – Конечно, хотелось бы принять участие в большем количестве конкурсов.

Уэйном Гретцки будет тренером команды Столичного дивизиона в Матче звезд? Да, он мне говорил об этом вчера. С нетерпением жду. Никогда не задумывался об этом. Играть под руководством Гретцки – мечта.

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Материалы REN-TV

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