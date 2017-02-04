Агент Марченко: "Бэбкок был заинтересован в приглашении Алексея в "Торонто"

Агент новичка "Торонто" Алексея Марченко Алексей Дементьев подчеркнул, что главный тренер "Мэйпл Ливз" Майк Бэбкок был лично заинтересован в приглашении в команду российского защитника. Клуб забрал 25-летнего игрок с драфта отказов. Если бы в течение суток ни одна команда НХЛ не забрала бы хоккеиста, то защитник отправился в фарм-клуб.

- Переход в "Торонто" - это лучшее, что могло произойти, - приводит ТАСС слова Дементьева. - Алексей попал в амбициозную команду, к тренеру, который на данный момент, наверное, является лучшим в мире. Слово Бэбкока было не последним при приглашении Марченко в "Торонто".

Марченко стал вторым российским защитником в "Торонто" - с этого сезона за команду выступает Никита Зайцев.

- Мы все помним, как они прекрасно действовали в одной паре с Зайцевым в составе сборной России на Кубке мира, - продолжил Дементьев. - Есть хорошая перспектива в том, что их объединят и в "Торонто". Думаю, что на ближайшие годы команда сняла задачу поиска праворуких защитников, с Алексеем их в команде теперь достаточно.