4 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию"

"Тампа-Бэй" обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5 ОТ). "Лайтнинг" одержал четвертую победу кряду.

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров. Он был признан первой звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 28 из 33 бросков по своим воротам.

Российский защитник гостей Иван Проворов отметился заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Филадельфия" - 6:5 ОТ (2:1, 3:1, 0:3, 1:0)

Голы: Раффль - 2 (Лотон, Санхейм), 10:50 - 0:1. Кучеров - 17 (Джонсон, Пойнт), 13:56 - 1:1. Пойнт - 22 (бол., Гурд, Стэмкос), 19:12 - 2:1. Жиру - 13 (Макдональд, Гудас), 24:36 - 2:2. Стэмкос - 21 (Кучеров), 32:23 - 3:2. Стэмкос - 22 (бол., Кучеров, Хедман), 34:54 - 4:2. Джонсон - 17 (Кучеров, Стэмкос), 39:51 - 5:2. Уис - 5 (ван Римсдайк), 41:33 - 5:3. Хегг - 4 (Жиру, ван Римсдайк), 44:21 - 5:4. Проворов - 4 (Ворачек, Кутюрье), 48:38 - 5:5. Киллорн - 10 (Чирелли), 60:18 - 6:5.

Вратари: Василевский (39:20 - 39:51) - Нойвирт.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 37 (16+12+8+1) - 33 (11+9+13+0).

Наши: Кучеров (22.40/6/-1), Сергачев (17.21/1/-1) - Проворов (27.11/2/+1).

28 декабря. Тампа. Amalie Arena.