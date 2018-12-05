Вот так будет выглядеть стадион "Санкт-Петербург" во время хоккея. Фото

Это новая глава в хоккейной истории, это Классика! 16 и 22 декабря встречаемся в Петербурге ✊🏻



Отвечаем на вопрос, как будет выглядеть футбольный стадион в хоккейной конфигурации – нам кажется, ему к лицу 😉



И да, билеты тают на глазах, торопитесь – https://t.co/EDuWb9bxTw pic.twitter.com/4tdScii30o