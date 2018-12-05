Вот так будет выглядеть стадион "Санкт-Петербург" во время хоккея. Фото

Официальный твиттер ФХР разместил фотографии того, как будет выглядеть арена "Санкт-Петербург" во время матча Кубка Первого канала Россия - Финляндия.
Это новая глава в хоккейной истории, это Классика! 16 и 22 декабря встречаемся в Петербурге ✊🏻– Хоккей России (@russiahockey) 5 декабря 2018 г.
Отвечаем на вопрос, как будет выглядеть футбольный стадион в хоккейной конфигурации – нам кажется, ему к лицу 😉
И да, билеты тают на глазах, торопитесь – https://t.co/EDuWb9bxTw pic.twitter.com/4tdScii30o
Игра между сборными России и Финляндии состоится 16 декабря. Начало в 17:00 по московскому времени.
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