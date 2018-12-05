15:46 | Хоккей

Вот так будет выглядеть стадион "Санкт-Петербург" во время хоккея. Фото

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Официальный твиттер ФХР разместил фотографии того, как будет выглядеть арена "Санкт-Петербург" во время матча Кубка Первого канала Россия - Финляндия.

Игра между сборными России и Финляндии состоится 16 декабря. Начало в 17:00 по московскому времени. 

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