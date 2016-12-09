Валерий Брагин: "Условия для роста в России лучше, чем в Канаде"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" отметил, что условия для роста в России лучше, чем в Канаде. Он добавил, что многое зависит от хоккеиста.

– Не важно, где развивается хоккеист, главное, какие цели он ставит перед собой и как он к ним движется. – сказала Брагин. – Да, есть Проворов, который играет в Северной Америке с 14 лет, но на другой чаше весов Малкин, Ковальчук, Овечкин, Панарин, Кузнецов и Тарасенко. Куликов и Радулов? Они уезжали после юниорского чемпионата мира, когда уже достигли определенного уровня в России. Считаю, что у нас сейчас созданы все условия для молодежи для того, чтобы заиграть во взрослом хоккее. Они заметно лучше, чем в Канаде. Лишний раз на эту тему повторяться не хочу – все и так понятно. (Михаил ЗИСЛИС)

Валерий Брагин: "Через год-два Проворов будет кандидатом в первую сборную"