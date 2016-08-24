19:45 24 августа | ХОККЕЙ

Валерий Брагин: "Если Проворов не пробьется в состав "Филадельфии", будем рады видеть его в сборной"

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, что поддерживает связь с наставниками первой команды.

– Насколько следите за нашими легионерами из Северной Америки?

– Следими за многими: Тренин, Абрамов, Проворов, Сергачев, Зайцев.

– Проворов может пробиться в состав "Филадельфии" и не поехать на МЧМ.

– Дай бог, только успехов. Попадет в НХЛ – здорово, не попадет – будем рады видеть его в сборной. Сейчас рано загадывать.

– С тренерским штабом первой сборной продолжаете общаться?

– Конечно, всегда на контакте.(Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

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