Валерий Брагин: "Если Кольцов поправит игру в обороне, это, конечно, будет игрок уровня сборной России"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин считает, что защитник "Трактора" Кирилл Кольцов будет хоккеистом уровня сборной России, если улучшит игру в обороне. Последний раз 33-летний защитник играл за сборную России в сезоне-2009/10.

- Сейчас в мире такая тенденция, что все игроки должны быть универсальными, нет больше понятия "one-way игрок", нападающие должны уметь играть в обороне, защитники – в атаке, - цитирует "Р-Спорт" Брагина. - Есть разные примеры, вот всем хорошо известный Кольцов Кирилл, просто классный защитник в плане атаки, а в обороне играть не умеет. Играет, конечно, но с очень большими ошибками, хотя по потенциалу, если поправит игру в обороне, это, конечно, будет игрок уровня сборной.