Рашит Давыдов: "Верю, что удастся преуспеть и в клубе, и в сборной"

Тренер вратарей сборной России и СКА Рашит Давыдов заявил, что, вероятно, останется в питерском клубе. Специалист отметил, что с интересом принимает новый вызов.

– Вы долгие годы воспринимались как человек Олега Знарка. Но сейчас вы остаетесь в СКА?



– Да, контракт пока не подписан, но предложение есть. Формируется новый интересный тренерский штаб, в котором есть желание поработать, – цитируют "Известия" Давыдова. – Об этом никто не знает, но я после Олимпиады сказал, что хочу уйти на более спокойный режим. Потому что был выжат как лимон. Но сейчас произошли изменения в клубе и сборной, и у меня появился интерес. Интерес понять, что у нас получится в новом составе. Верю, что удастся преуспеть и в клубе, и в сборной. Это для меня новый вызов.