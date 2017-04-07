Олег Браташ: "Положительно отнесся к словам Овечкина о его участии в Олимпиаде"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявил, что дорога в первую сборную не закрыта и для тех хоккеистов, которых не пригласили на проходящий сбор олимпийской команды. Также специалист отметил, что положительно отнесся к решению форварда "Вашингтона" Александра Овечкина поехать на Олимпийские игры-2018, несмотря на запрет НХЛ.

– Как отнеслись к словам Александра Овечкина, что он в любом случае поедет на Олимпиаду?

– Положительно, как все. Он усилит нашу сборную. Но мы говорим про Олимпиаду, которая еще не скоро.

– Те игроки, которые после предыдущего сбора не попали на нынешний, уже не имеют шансов поехать на чемпионат мира?

– Это не так. Когда национальная сборная соберется перед последним этапом Еврохоккейтура, олимпийская сборная будет готовиться к турниру на призы "Алроса" в Петербурге. Здесь уже будут две команды, как и перед прошлым чемпионатом мира. Не исключен вариант, что кто-то, как тогда Роман Любимов, из олимпийской сборной в последний момент попадет в состав национальной команды и сыграет на чемпионате мира. Помимо Любимова Шестеркин и Сорокин попали в первую сборную из тех, кто ездил на последний сбор олимпийской команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)