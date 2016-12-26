Майк Кинэн: "Суперсерию Канада - Россия можно хорошо "продать"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ заявил, что возрождение суперсерии между Россией и Канадой пошло бы на пользу хоккею.
– Думаю, возрождение суперсерии между Канадой и Россией могло бы быть хорошо для игры, – сказал Кинэн. – Может, скандинавские страны или Чехия будут с этим спорить, говорить, что Россия сейчас не заслуживает такой чести, не является второй по мощи нацией в хоккее. Канада-то, полагаю, нынче идентифицируется всеми как хоккейная держава номер один. А вот насчет второй могут быть споры.
Но как болельщик я был бы рад это увидеть. И, думаю, возможность для такого поворота событий есть. Потому что, если посмотреть на это с коммерческой точки зрения, такую суперсерию можно "продать". Правда, чтобы это стало по-настоящему вероятным, требуется некоторый рост репутации российского хоккея.
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https://www.nhl.com/ru/news/mike-keenan-about-his-vision-on-changing-hockey-rules-possibility-of-restoring-canada-vs-russia-series-and-olympics-in-korea/c-285050584