Мальчик, которого избил тренер: "Он ударил меня по спине, после чего перешагнул и пошел дальше"

Юный игрок "Луча" Никита И. рассказал подробности инцидента, произошедшего во время хоккейного матча. Он покидал лед, в это время тренер Александр Троицкий схватил клюшку и ударил мальчика по спине.

- Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше, - рассказал Никита И..

- Видео с инцидентом попало в интернет и получило огласку. Узнав о поведении тренера, мы его сразу же уволили. Кроме того, он был удален от игр в Сочи, - прокомментировали ситуацию в клубе.

- Извините, я не хочу это обсуждать. И свою вину я, безусловно, признаю, - сказал Троицкий.

Впрочем, другие воспитанники тренера его поддержали.

- Хоккей – очень эмоциональный вид спорта. Мы жалеем, что он покинул нас, хотим, чтобы вернулся. Он всегда мог подсказать, как правильно делать упражнение, - сказал Никита П..