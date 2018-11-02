Ледовый дворец у стадиона "Нижний Новгород" начнут строить в мае 2019-го

Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов сообщил о том, что работы по строительству универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в районе Стрелки начнутся в мае 2019 года.

- Сегодня мы предоставили земельный участок в первую очередь для того, чтобы можно было разрабатывать проектно-сметную документацию и после приступать к строительству. Ориентировочно, в конце мая мы должны выходить на строительные работы, - приводит Newsnn.ru слова Кононов.

В настоящее время данный участок находится в собственности Нижегородской области. На его территории расположены объекты недвижимости, сооружения канализаций и водопровода, находящиеся в собственности города, тепловые сети и нежилое здание. Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов сообщил о том, министерство имущественных и земельных отношения Нижегородской области одобрило выделение территории под строительство новой арены.

- Принято решение предоставить участок в безвозмездное пользование при условии внесения изменений в правило землепользования застройки, в проект планировки и межевания территории, разработки и утверждения проекта зоны охраны культурного наследия и освобождения земельного участка от объектов третьих лиц, - приводит Newsnn.ru слова Баринова.

Отмечается, что стоимость строительства ледового дворца оценивается в 6 миллиардов рублей.