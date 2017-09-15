ИИХФ отстранила двух игроков сборной Украины за договорной матч

ИИХФ на своем официальном сайте объявила об отстранении двух игроков сборной Украины по подозрению в участии в договорном матче. Организация начала расследование по делу хоккеистов.

Напомним, что вратарь Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода якобы написали письма, в которых обязуются вернуть по 30 тысяч долларов, так как не смогли обеспечить нужный результат. Сборная Кореи должна была победить с разницей в две шайбы. Также игроки признаются, что сдавали игру за деньги.

Захарченко и Варивода временно отстранены от любых соревнований и мероприятий под эгидой ИИХФ. На заседании совета ФХУ по итогам почерковедческой экспертизы было доказано, что расписки действительно писали Захарченко и Варивода.