Игорь Шестеркин: "Пару раз канадцы стукнули мне по голове клюшкой"

Голкипер олимпийской сборной России Игорь Шестеркин после победы над Канадой (3:2) на турнире Sochi Hockey Open отметил, что для его команды получился тяжелый матч. Хоккеист считает, что против канадцев всегда будут агрессивные встречи в любом формате.

– Тяжелый матч получился, – сказал Шестеркин. – Во втором периоде много удалений было, драк. Поэтому не очень все хорошо у нас получилось в обороне, но слава богу в третьем периоде перестроились, показали хороший хоккей и довели матч до победы.

– Канадцы жестко играли у ворот. Как себя чувствовали?

– Не особенно хорошо. Пару раз клюшкой по голове стукнули.

– Поэтому пришлось отмахиваться?

– Я не отмахивался. Повнимательнее смотрите хоккей.

– Насколько сильной показалась эта сборная Канады?

– Хорошая команда у них получилась. Нацеленная на ворота. Много у них ребят, которые в КХЛ играют. Брэндон Козун, Джастин Азеведо. Техничные парни, поэтому с ними было очень тяжело. Но благодарен нашим ребятам, что самоотверженно очень сыграли. На себя ловили шайбы. Поэтому мы довели матч до победы.

– Теперь вас ждет финал против СКА. Интересный матч будет?

– Очень.

– Все фишки соперника знаете?

– Ну так, парочку только.

– Можно ли сказать, что этот матч с Канадой получился ничуть не хуже любого другого, в котором вы принимали участие? Вы ведь не раз против канадцев играли.

– Да. Любой матч с Канадой очень накаленный. Поэтому не важно, товарищеские это матчи, матчи на вылет или групповой этап. Всегда будет борьба до последнего, силовой много игры, агрессивности, драк и так далее.

– Раздевалка перед матчем гудела в плане напряжения?

– Да нет. Спокойно музычку слушали, настраивались. (Игорь ЕРОНКО)