Игорь Шестеркин: "Пару раз канадцы стукнули мне по голове клюшкой"

Голкипер олимпийской сборной России Игорь Шестеркин после победы над Канадой (3:2) на турнире Sochi Hockey Open отметил, что для его команды получился тяжелый матч. Хоккеист считает, что против канадцев всегда будут агрессивные встречи в любом формате.
– Тяжелый матч получился, – сказал Шестеркин. – Во втором периоде много удалений было, драк. Поэтому не очень все хорошо у нас получилось в обороне, но слава богу в третьем периоде перестроились, показали хороший хоккей и довели матч до победы.
– Канадцы жестко играли у ворот. Как себя чувствовали?
– Не особенно хорошо. Пару раз клюшкой по голове стукнули.
– Поэтому пришлось отмахиваться?
– Я не отмахивался. Повнимательнее смотрите хоккей.
– Насколько сильной показалась эта сборная Канады?
– Хорошая команда у них получилась. Нацеленная на ворота. Много у них ребят, которые в КХЛ играют. Брэндон Козун, Джастин Азеведо. Техничные парни, поэтому с ними было очень тяжело. Но благодарен нашим ребятам, что самоотверженно очень сыграли. На себя ловили шайбы. Поэтому мы довели матч до победы.
– Теперь вас ждет финал против СКА. Интересный матч будет?
– Очень.
– Все фишки соперника знаете?
– Ну так, парочку только.
– Можно ли сказать, что этот матч с Канадой получился ничуть не хуже любого другого, в котором вы принимали участие? Вы ведь не раз против канадцев играли.
– Да. Любой матч с Канадой очень накаленный. Поэтому не важно, товарищеские это матчи, матчи на вылет или групповой этап. Всегда будет борьба до последнего, силовой много игры, агрессивности, драк и так далее.
– Раздевалка перед матчем гудела в плане напряжения?
– Да нет. Спокойно музычку слушали, настраивались. (Игорь ЕРОНКО)
- КХЛ
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Игорь Шестеркин
- Сборная Канады (Хоккей)
- Брэндон Козун
- Джастин Азеведо