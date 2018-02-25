"Фонбет": у Германии минимальные шансы в финале Олимпиады с Россией

В воскресенье рано утром по Москве в Корее состоится финал хоккейного олимпийского турнира. В главном матче всего турнира, который проходит в последний день Игр, встретятся Россия и Германия. Россияне не играли в финале Олимпиад 20 лет, когда в Нагано они уступили в решающей встрече Чехии.

На турнире в Пхенчхане россияне потерпели всего одно поражение, уступив в стартовой игре словакам – 2:3. В плей-офф они прошли Норвегию и Чехию. Немцы в свою очередь в раунде навылет справились со Швейцарией, Швецией и Канадой.

Игра России и Германии пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre и начнется в 7.10 по московскому времени.

Кстати, просмотр этого матча можно сделать еще интереснее – если заключить пари с букмекером. Отличные коэффициенты на эту встречу предлагает компания "Фонбет". Так, на победу России аналитики "Фонбета" дают коэффициент 1.20, на Германии – 7.50, а то, что основное время встречи завершится вничью – 9.80! В то же время можно сыграть тотал – так на тотал больше 5,5 шайбы дают 1.92, а на меньше – 1.88.