12 игроков КХЛ попали в заявку сборной Финляндии на Кубок Карьяла

Сборная Финляндии объявила заявку на первый этап Еврохоккейтура сезона 2018/19 – Кубок Карьяла, сообщает пресс-служба хоккея Финляндии.

Состав сборной Финляндии выглядит следующим образом:

Вратари: Юха Метсола ("Салават Юлаев"), Вейни Вехвиляйнен ("Кярпят");

Защитники: Вилле Покка ("Авангард"), Микко Лехтонен ("ХВ-71"), Мика Койвисто ("Динамо"), Атте Охтамаа ("Кярпят"), Теэму Эронен (ХИФК), Петтери Линдбом ("Лозанна"), Теэму Кивихальме ("Кярпят"), Велли-Матти Виттисмяки ("Таппара");

Нападающие: Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен, Йоонас Няттинен (все – "Нефтехимик"), Миро Аалтонен ("Витязь"), Сакари Маннинен, Марко Анттила, Мика Ниеми (все – "Йокерит"), Теэму Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Ииро Пакаринен ("Металлург"), Вилле Лескинен ("Кярпят"), Теэму Турунен (ХПК), Юхани Тюрвяйнен (ХИФК), Артту Руотсалайнен ("Ильвес"), Оула Палве ("Турку"), Харри Песонен ("Лангнау"), Тони Раяла ("Биль"), Яни Хаканпяя ("Кярпят").

Кубок Карьяла 2018/2019 пройдёт с 8 по 11 ноября в Хельсинки. По традиции в соревновании также примут участие сборные России, Чехии и Швеции.