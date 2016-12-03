Зуб не сыграет за СКА против "Амура"

СКА назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Амура". Против хабаровского клуба не сыграет новичок питерских армейцев защитник Артем Зуб. Напомним, что 21-летний игрок перешел в СКА из "Амура" на этой неделе.
В текущем сезоне на счету Зуба 9 (2+7) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-2" и 20 минутах игрового времени в среднем. Напомним, Зуб выступал за сборную России на недавнем Кубке "Карьяла".
Ну что, сыграем? Вот наш состав на матч с @hcamur. Начинаем в 10.00.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 3 December 2016
Вперед, наш СКА! #АМРСКА #hcSKA pic.twitter.com/e9uLw1HbL6