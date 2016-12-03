09:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зуб не сыграет за СКА против "Амура"

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СКА назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Амура". Против хабаровского клуба не сыграет новичок питерских армейцев защитник Артем Зуб. Напомним, что 21-летний игрок перешел в СКА из "Амура" на этой неделе.

В текущем сезоне на счету Зуба 9 (2+7) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-2" и 20 минутах игрового времени в среднем. Напомним, Зуб выступал за сборную России на недавнем Кубке "Карьяла".

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