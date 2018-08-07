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Зият Пайгин: "Всегда приятно возвращаться в Сочи"


Защитник олимпийской сборной России и ярославского "Локомотива" Зият Пайгин признался, что ему всегда приятно приезжать в Сочи, но он старается не жить прошлым. Вчера олимпийская сборная России обыграла "Сочи" в матче предсезонного турнира (4:3).

– Не знаю, в знакомой ли арене дело, но получается забивать – это хорошо, – цитирует . Хотя не скажу, что это важно для меня, это для команды скорее важно. Всегда приятно возвращаться в Сочи, здесь встречают всегда здорово, климат классный. В Ярославле меня нормально приняли, спасибо им большое, будем стараться. В "Сочи" мне давали больше свободы? Не надо жить прошлым, надо жить настоящим и немножко смотреть в будущее.

Олимпийская сборная России победила "Сочи" на Sochi Hockey Open

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180806/1140157374.html

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