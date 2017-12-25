Зинэтула Билялетдинов: "Проиграли "Авангарду из-за грубейших ошибок"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов считает, что его команда хорошо настроилась на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:5). По мнению наставника казанцев, ошибки в третьем периоде не позволили его команде одержать победу.

- Ребята играли неплохо, старались сделать, что наметили. Но в третьем периоде допустили грубейшие ошибки, после чего и проиграли.

- Насколько принципиальной была сегодня игра?

- Настрой был хороший. Ребята неплохо подготовились, претензий в этом плане у меня нет. (Анна ЛЕВЧЕНКО)